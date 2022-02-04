ЮНЕСКО отправит миссию в Азербайджан и в Армению

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На видеопереговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя ЕС Шарля Мишеля была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Пресс-служба Алиева после беседы сообщила, что он сообщил собеседникам, что после первой Карабахской войны 3890 граждан Азербайджана все еще считаются пропавшими без вести, среди них 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей. Алиев уделил особое внимание выяснению судьбы этих пропавших, обнаружению мест массовых захоронений, увеличению международной поддержки Азербайджана в разминировании освобожденных территорий, открытию транспортных коммуникаций.

Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора, делимитации и демаркации границы, продолжила пресс-служба Алиева.