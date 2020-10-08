Ереван сообщил о трех пострадавших россиянах при обстреле храма в Шуши

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В МИД Армении подтвердили факт ранения российских журналистов в результате обстрела Вооруженными силами Азербайджана собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши, среди пострадавших также их сопровождающий - все граждане России.

"Ранены два российских журналиста и их сопровождающий. Все они являются гражданами России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Среди раненых - журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов.

Ранее в четверг единый армянский информцентр сообщал, что в результате обстрела собора в Шуши получил тяжелое ранение российский журналист Котенок.

"Состояние тяжелое, он потерял 3,5 литра крови, что уже восстановлено. У него ранения в области грудной клетки, живота и верхних и нижних конечностей. После стабилизации состояния будут сделаны дополнительные операции", - сказал врач Шаген Даниелян в эфире Общественного телеканала Армении.

По данным работающего в Карабахе военного журналиста Семена Пегова, второй раненый корреспондент из России - Левон Арзанов.

"Второй раненый корреспондент из России - Арзанов Левон Смбатович, специальный корреспондент информпортала "Офицеры России", подполковник запаса. Специализация военные конфликты - Чечня, Абхазия, Приднестровье, Украина. В 2018 году проходил службу в должности военного советника в САР. Работает так же на информпортал "Силовой блок" и газету МО РФ "Красная звезда", - написал Пегов в своем телеграм-канале.

В четверг советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян написал в своем фейсбуке, что ВС Азербайджана нанесли второй ракетный удар по главному в Нагорном Карабахе собору Святого Христа Спасителя в Шуши.

В свою очередь, руководитель центра информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что в результате обстрела ранены несколько журналистов.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана ранее отвергли причастность азербайджанской армии к обстрелу церкви в Шуши. "Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники", - подчеркнули в военном ведомстве.