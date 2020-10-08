Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Ереван сообщил о трех пострадавших россиянах при обстреле храма в Шуши

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В МИД Армении подтвердили факт ранения российских журналистов в результате обстрела Вооруженными силами Азербайджана собора Святого Христа Спасителя в карабахском городе Шуши, среди пострадавших также их сопровождающий - все граждане России.

"Ранены два российских журналиста и их сопровождающий. Все они являются гражданами России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Среди раненых - журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов.

Ранее в четверг единый армянский информцентр сообщал, что в результате обстрела собора в Шуши получил тяжелое ранение российский журналист Котенок.

"Состояние тяжелое, он потерял 3,5 литра крови, что уже восстановлено. У него ранения в области грудной клетки, живота и верхних и нижних конечностей. После стабилизации состояния будут сделаны дополнительные операции", - сказал врач Шаген Даниелян в эфире Общественного телеканала Армении.

По данным работающего в Карабахе военного журналиста Семена Пегова, второй раненый корреспондент из России - Левон Арзанов.

"Второй раненый корреспондент из России - Арзанов Левон Смбатович, специальный корреспондент информпортала "Офицеры России", подполковник запаса. Специализация военные конфликты - Чечня, Абхазия, Приднестровье, Украина. В 2018 году проходил службу в должности военного советника в САР. Работает так же на информпортал "Силовой блок" и газету МО РФ "Красная звезда", - написал Пегов в своем телеграм-канале.

В четверг советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян написал в своем фейсбуке, что ВС Азербайджана нанесли второй ракетный удар по главному в Нагорном Карабахе собору Святого Христа Спасителя в Шуши.

В свою очередь, руководитель центра информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что в результате обстрела ранены несколько журналистов.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана ранее отвергли причастность азербайджанской армии к обстрелу церкви в Шуши. "Целью Азербайджана являются только военные объекты. Армия Азербайджана не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения о памятники", - подчеркнули в военном ведомстве.

Хроника 27 сентября – 08 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
МИД Армении Армения Анна Нагдалян Шуши Нагорный Карабах Азербайджан

Новости
Пандемия коронавируса

В Европе из-за антирекордов по COVID-19 ужесточили ограничения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число погибших мирных граждан в Карабахе выросло до 20

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский журналист тяжело ранен при обстреле церкви в Карабахе

Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Пандемия коронавируса

Глава Европарламента уйдет на карантин по COVID-19

Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц
Нобелевская премия - 2020

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
Пандемия коронавируса

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');