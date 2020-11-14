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Миротворцы РФ взяли под охрану древнюю церковь на севере Карабаха

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы взяли под охрану церковь Дадиванк в Кельбаджарском районе на севере Карабаха, сообщил руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Ваграм Меликян.

Сейчас в церкви находятся несколько служителей, которые продолжат свою работу.

Ранее сообщалось, что из Дадиванка в Армению переправляются церковные реликвии. Дадиванк был построен в IX-XIII веках.

В соответствии с трехсторонним соглашением премьера Армении, президентов России и Азербайджана, Республика Армения до 15 ноября 2020 года должна возвратить Азербайджану Кельбаджарский район.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри.

Путин сказал, что важно сохранить христианские святыни и обеспечить их "нормальную церковную жизнедеятельность". Алиев пообещал сделать это.

Нагорный Карабах Россия Дадиванк

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