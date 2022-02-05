Поиск
Хоккей с шайбой16:10Женщины. Группа A США - Россия 5:0ПодробнееЛыжные гонки10:45Женщины. Финал  Норвегия Россия АвстрияПодробнееБиатлон12:00Микст. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26Заразились
на 05.02В России 12 630 047+177 282В мире 391 129 461+3 100 456

Посол РФ в США заявил, что Москва ожидает новых санкций от Вашингтона

На его взгляд, США просчитывают последствия возможного ответа РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает новые санкции со стороны США, затрудняется сказать, какими они будут, заявил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Санкции - мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какими они будут", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев live".

По словам посла, в США "ругань идет только о том, кто сильнее, больнее ударит по России".

Отвечая на вопрос, просчитывают ли в Вашингтон последствия российского ответа на возможные санкции со стороны США, Антонов сказал: "Просчитывается. Здесь просчитывается, и честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдём до конца".

Он напомнил слова президента РФ Владимир Путин в ходе недавнего разговора с американским президентом Джо Байденом о том, что беспрецедентные санкции в отношении России приведут к полному разрыву отношений с Западом.

"Вопрос очень серьёзный, американцы просчитывают, они пытаются удержаться на плаву", - подчеркнул Антонов.

США

Новости по теме

Новости

На Мадагаскар обрушился мощный ураган

Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления

Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления

Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Пандемия коронавируса

Эрдоган заявил, что заразился "омикроном"

Дополнительные войска США начали прибывать в Польшу

"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА

"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн

Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 5 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });