Посол РФ в США заявил, что Москва ожидает новых санкций от Вашингтона

На его взгляд, США просчитывают последствия возможного ответа РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает новые санкции со стороны США, затрудняется сказать, какими они будут, заявил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Санкции - мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какими они будут", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев live".

По словам посла, в США "ругань идет только о том, кто сильнее, больнее ударит по России".

Отвечая на вопрос, просчитывают ли в Вашингтон последствия российского ответа на возможные санкции со стороны США, Антонов сказал: "Просчитывается. Здесь просчитывается, и честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдём до конца".

Он напомнил слова президента РФ Владимир Путин в ходе недавнего разговора с американским президентом Джо Байденом о том, что беспрецедентные санкции в отношении России приведут к полному разрыву отношений с Западом.

"Вопрос очень серьёзный, американцы просчитывают, они пытаются удержаться на плаву", - подчеркнул Антонов.