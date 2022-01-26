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США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - сказала она на брифинге.

Псаки напомнила, что США при работе над санкциями никогда не исключают какие бы то ни было варианты.

В то же время она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известно СМИ, могут быть претворены в жизнь "в первоначальном пакете мер".

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения на Украину.

США Украина Россия

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