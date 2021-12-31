Президент США пообещал РФ масштабные санкции в случае эскалации на украинской границе

Путин ответил, что беспрецедентные санкции в отношении России могут привести к полному разрыву отношений с Западом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным упомянул, что западные страны могут ввести беспрецедентные санкции против России в случае эскалации на границе с Украиной, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и в военной сфере", - добавил он.

"Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если все-таки запад решится в тех или иных условиях ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. Будет нанесён серьезнейший ущерб отношениям России с западом", - заявил Ушаков.

По сообщению Белого дома, президент США в телефонном разговоре с российским коллегой предупредил Путина о готовности Вашингтона и его союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину.

"Президент ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.

Это уже второй разговор американского и российского шиберов за месяц. Первый прошел 7 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратстабильности, кибербезопасности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.