В Канаде прошел восьмой день протестов против коронавирусных ограничений

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Протестующие против антиковидных ограничений провели в субботу митинги в городах по всей Канаде, которые стали продолжением недели протестных акций, сообщает Associated Press.

Власти в Оттаве и в провинциях работали над тем, чтобы протесты против мер общественного здравоохранения, связанных с пандемией, оставались мирными в субботу. К полудню субботы в Оттаве тысячи демонстрантов с флагами собрались у открытых костров перед Парламентским холмом. Участники жарили хот-доги и раздавали выпечку под брезентом.

Протестующие заявили, что не уйдут, пока не будут сняты все мандаты и ограничения COVID-19. Они также призвали к отставке правительства Джастина Трюдо.

Ранее, в четверг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что канадские власти вряд ли задействуют военных в связи с продолжающимися шестой день в Оттаве протестами дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации водителей грузовиков от COVID-19.

Правительство Джастина Трюдо обязало с 15 января всех невакцинированных канадских дальнобойщиков, кто ездит через границы Канады и США, отправляться на карантин по возвращении в Канаду. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских водителей грузовиков вакцинировались от COVID-19.

Протесты против обязательной вакцинации начались в Оттаве в прошлую субботу, в них принимают участие тысячи человек. Поступали сообщения об актах насилия и противоправном поведении в ходе демонстраций.