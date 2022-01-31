В Оттаве на протесты против антиковидных ограничений вышли дальнобойщики

Протестующие дальнобойщики перед Парламентским холмом в Оттаве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Протестующие против введения вакцины для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, второй день участвуют в акциях протеста в столице Канады, сообщает BBC News.

Тысячи демонстрантов присоединились к так называемому "Конвою Свободы" в Оттаве. Дальнобойщики перекрыли улицы вокруг здания парламента.

Полиция начала расследование после нескольких инцидентов, в том числе появления флагов со свастикой и видеозаписи, на которой женщина танцует на могиле неизвестного солдата.

Департамент полиции Оттавы сообщил в своем твиттере, что в настоящее время проводятся расследования по факту "осквернения" ряда памятников в столице. Лидер консерваторов Эрин О'Тул встретилась с некоторыми протестующими и высказалась в пользу права на мирную демонстрацию, но раскритиковала "лиц, оскверняющих" мемориалы в Оттаве.

В течение дня полиция патрулировала город. Приоритетами полиции являлись регулировка дорожного движения, поддержание порядка, борьба с угрожающим поведением и охрана памятников, сообщается на сайте полиции Оттавы.

Премьер-министр Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве из соображений безопасности в субботу.

Ранее сообщалось о протестах в столице Канады. Протестующие призывали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также правительства всех провинций отменить все антиковидные ограничения и мандаты на вакцинацию. При этом некоторые демонстранты заявили о том, что не уйдут до тех пор, пока не будут выполнены их требования, либо Трюдо не покинет свой пост.