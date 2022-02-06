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РПЦ призвала власти Турции наказать организаторов дискотеки в монастыре Трабзона

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви возмущены тем, что власти турецкого Трабзона разрешили провести дискотеку в старинном монастыре Панагия Сумела, и выражают протест против поругания православных святынь Турции.

"В 2020 году мы с глубочайшим беспокойством наблюдали отмену музейного статуса и фактическое закрытие для христиан величественного храма Святой Софии и знаменитого своими мозаиками монастыря Хора в Стамбуле. В роли музеев эти святыни служили местом всемирного паломничества и символом взаимоуважения и взаимопонимания двух мировых религий. Теперь эти общехристианские святыни фактически недоступны для христиан", - сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Русской церкви.

"Сегодня религиозный мир в стране вновь скомпрометирован: в главной исторической святыне понтийских греков, монастыре Панагия Сумела в Трапезунде, местные власти разрешили проведение дискотеки", - заявил он.

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Митрополит отметил, что, как говорят, организовать в монастыре дискотеку было решено для привлечения туристов. При этом он выразил уверенность в том, что русские туристы, которых в Турции большинство, "никогда бы не одобрили столь циничного попрания христианской святыни".

"У нас в России такое отношение к храму или мечети приводит к наказанию виновных, - продолжил иерарх. - Отрадно видеть, что, по крайней мере, представители местного населения и туристического бизнеса протестуют против случившегося".

Он напомнил, что в свое время РПЦ сделала многое для того, чтобы монастырь Панагия Сумела стал доступен для паломничества и ежегодных богослужений.

"Выражаем категорический протест против поругания православных святынь в Турции, - заключил представитель церкви. - Надеемся, что ее государственное руководство, особенно в свете укрепления российско-турецких отношений, не закроет глаза на этот возмутительный случай".

Турция Трабзон монастырь Панагия Сумела РПЦ

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