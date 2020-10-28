РПЦ ужаснулась изменениям в переделанном в мечеть монастыре Стамбула

Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви шокированы тем, как изменился интерьер древнего монастыря Хора в Стамбуле после того, как его превратили в мечеть.

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов опубликовал в среду у себя в фейсбуке две фотографии монастыря - до августа этого года, когда обитель еще имела статус музея, и нынешнюю, после того, как монастырь по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратили в мечеть.

"Монастырь Хора в Стамбуле после "приспособления" для использования в качестве мечети. Было - стало. Ужас современного варварства. Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, - погребаются на наших глазах, уходят во тьму... Видящий да разумеет", - написал священник.

Судя по фотографиям, в ходе переделки монастыря в мечеть потолки обители стали в два-три раза ниже: их перекрыли гипсокартоном, грубо покрашенным белой краской. В итоге высокие расписные арки, мозаики и купол с оконными проемами оказались полностью скрыты.

Istanbul"s Chora Church, converted from a museum into a mosque earlier this year, before and after - meaning now. A crying (literally) shame. https://t.co/A36UWLJXHS pic.twitter.com/Ws6Jd0oDg1 — Piotr Zalewski (@p_zalewski) October 28, 2020

До недавних пор считалось, что церковь Христа Спасителя в Полях, построенная в XI веке, также известная как монастырь Хора, больше всех византийских храмов Стамбула сохранила свой первозданный вид. С 1948 года она была открыта для туристов и носила название музея Карие.

Решение Эрдогана перепрофилировать монастырь Хора в музей было принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, также признанный всемирным наследием ЮНЕСКО.

После того, как было объявлено о превращении монастыря Хора в мечеть, в Москве заявили о важности его использования в полном соответствии статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. "Принципиальное значение имеет и принятие турецкой стороной должных мер для обеспечения полной сохранности как самого объекта, так и множества ценных мозаик и фресок внутреннего убранства", - заявила в конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.