Кремль призвал не ждать "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Архивное фото. Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию, но решительных "переломов" по ее итогам вряд ли можно ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать "тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ".

"Эммануэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи", - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент Франции приедет в Москву с "определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе".

Пресс-секретарь сообщил журналистам, что встреча начнется в районе 17:00 по московскому времени. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

"Это очень важный визит", - подчеркнул Песков.