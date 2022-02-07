Макрон заявил перед переговорами с Путиным, что не верит в "спонтанные чудеса"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что испытывает умеренный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным и "не верит в спонтанные чудеса", сообщают французские СМИ.

"Я настроен твердо, трезво оцениваю ситуацию... Испытываю умеренный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву.

При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса".

Начало встречи президентов в Москве ожидалась в понедельник в районе 17:00.