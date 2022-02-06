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Макрон увидел цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что активный диалог с Россией и его визит в понедельник в Москву призваны помешать возникновению возможного российско-украинского вооруженного конфликта.

"Вот уже несколько недель, как я читаю или слышу объявления высокопоставленных официальных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность диалога, который проходил у нас с Россией, и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому произойти", - сказал он в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

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"А потом мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичными. Мы не добьемся односторонних шагов, но необходимо избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и совершать жесты взаимного доверия", - объяснил французский президент.

В минувшую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

"Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, это важный визит и на повестке дня много тем.

Украина Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин

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