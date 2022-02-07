Песков сообщил, что переговоры Путина и Макрона идут без ограничений по времени

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Никаких ограничений по времени для переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пятом часу российско-французских переговоров на высшем уровне.

Песков ответил на вопрос, вышла ли уже беседа Путина и Макрона за запланированные временные рамки.

"Мы не ставили ограничений. Все на усмотрение президентов", - пояснил представитель Кремля.

Встреча президентов России и Франции началась примерно в 18:30 мск. По ее окончании ожидается пресс-конференция.

Перед саммитом французский лидер говорил, что ждет переговоров с оптимизмом, но не верит в спонтанные чудеса.

Песков ранее также предупреждал, что от одной этой встречи ждать "решительных переломов" не стоит, но говорил, что переговоры должны быть долгими и содержательными. По его словам, главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

После встречи в Кремле Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.