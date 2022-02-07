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Delta Air попросила Минюст США составить черный список опасных пассажиров

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в США авиакомпаний Delta Air Lines попросила американский Минюст завести "черный список" для пассажиров, обвиняемых в создании угроз для безопасности во время полета.

СЕО компании Эд Бастиан в письме к генпрокурору страны Меррику Гарланду заявил, что необходимо ввести политику нулевой терпимости в отношении поведения пассажиров, которое влияет на безопасность полета. Хотя такие инциденты составляют небольшую долю от общего количества рейсов Delta, их число увеличилось почти на 100% с 2019 года, отметил топ-менеджер.

"Эта мера поможет предотвратить инциденты в будущем и станет серьезным последствием для пассажиров, не соблюдающих инструкции экипажа", - написал Бастиан.

Delta наряду со своим отраслевым партнером Airlines for America активно настаивает на необходимости усилить борьбу с нарушениями мер безопасности на борту самолетов. Авиакомпания уже внесла порядка 2 тысяч человек в свой "черный список" за отказ соблюдать требования о ношении защитных масок. Delta также подала список из 900 имен в Администрацию транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США с просьбой применить в отношении них административно-правовое наказание.

За год капитализация Deltaснизилась на 5,7% и составляет сейчас порядка $25,5 млрд.

Delta Air Lines США Минюст Эд Бастиан Airlines for America Меррик Гарланд

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