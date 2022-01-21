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Минтранс предложил сдерживать авиадебоширов пластиковыми наручниками и ремнями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал проект постановления правительства, в котором описан порядок действий членов экипажа и сотрудников службы авиационной безопасности (САБ) перевозчиков в отношении авиадебоширов; в частности, предлагается сдерживать хулиганов на борту пластиковыми наручниками и ремнями.

Проект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В случае противоправных действий со стороны пассажира члены экипажа и сотрудники САБ должны сообщить об этом командиру воздушного судна, следует из документа. Тот, в свою очередь, должен дать указание о применении специальных средств сдерживания - пластиковых наручников и нейлоновых ремней.

Нарушитель должен находиться под постоянным наблюдением членов экипажа в течение всего полета. При этом запрещается размещать его на креслах, расположенных у прохода или выхода. После посадки самолета дебошира нужно передать сотрудникам правоохранительных органов. При наличии пострадавших от его действий командир сообщает в аэропорт прибытия о необходимости оказания медицинской помощи.

"Перед принятием проект постановления пройдет все необходимые в соответствии с законодательством процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Документ разработан в развитие закона об ужесточении мер против авиадебоширов, принятого в декабре прошлого года. Закон должен вступить в силу в июне 2022 года.

Минтранс РФ

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