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Прокачка "Газпрома" через Украину возвращается к контрактному максимуму

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора снова растет по мере стабилизации цен и повышения привлекательности приема европейскими потребителями импортного газа.

Тем не менее, газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется. Альтернативы трубопроводному импорту - отбор газа из подземных хранилищ и прием регазифицированного СПГ - остаются весьма востребованными.

Транзитные направления

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину 7 февраля составляет 107,8 млн куб. м. Это почти равно объему бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Европейские потребители наращивают отбор по контрактам с "Газпромом" с начала февраля после того как контрактная цена (в большинстве контрактов используется индекс "на месяц вперед") прошла пик и приблизилась к текущим ценам спотового (краткосрочного) рынка.

Однако информация о росте поступления импортного газа в Европу сразу снижает цены - потребители снова обращаются к спотовому рынку и остаткам запасов в ПХГ. В результате снижаются заявки на импорт, и растут цены.

Пример работы таких "качелей" пришлось наблюдать на прошлой неделе, когда прокачка через Украину упала со 108 млн куб. м во вторник до 82 млн куб. м в четверг, а цена на TTF "ныряла" на 17%.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

На 7 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

ПХГ, СПГ, ВИЭ, TTF

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 5 февраля (на утро 6 февраля) опустился до 36,21%. Это на 14 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые пять дней февраля расход газа из ПХГ в полтора раза превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года.

Выработка электроэнергиии из возобновляемых источников в Европе держится на скромном, но стабильном уровне. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на прошлой неделе (с 31 декабря по 6 февраля) составил 16% после 14,5% на неделе с 24 по 30 января, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Цена газа с поставкой в понедельник на эталонной торговой площадке Европы - хабе TTF в Нидерландах - составляет $966 за тысячу кубометров после $976 в среднем за январь.

Газпром Украина Ямал-Европа

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