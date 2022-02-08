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Лукашенко назвал фейком сообщения об отправке ВС Белоруссии в Сирию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него стало сюрпризом сообщение о том, что российское правительство одобрило отправку белорусских военных в Сирию, и назвал его фейком. Его слова приводит "БелТА".

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал", - заявил он.

Лукашенко при этом сказал, что "давным-давно" правительство Сирии и президент Башар Асад просили Минск "врачами помочь".

"Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - отметил президент.

эта пандемия так называемая не закончилась", - добавил Лукашенко.

"Нет, мы туда вот военных пошлем воевать... Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "Правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - сказал президент.

7 февраля сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией, которое предусматривает отправку в Сирию белорусских военных с гуманитарной миссией. Речь шла о распоряжении Мишустина и о проекте российско-белорусского соглашения по этому поводу. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Премьер поручил Минобороны и Министерству иностранных дел провести с Минском переговоры и подписать соответствующее соглашение.

В проекте упоминалось официальное приглашение Дамаска к Минску направить в Сирию белорусский воинский контингент для участия в гуманитарных мероприятиях. Там подчеркивалась, что речь идет о контингенте численностью до 200 человек, который разместится на российских базах и будет в оперативном подчинении у российских военных, оставаясь под командованием уполномоченного органа белорусской стороны.

Белоруссия Александр Лукашенко Сирия Михаил Мишустин Башар Асад коронавирус

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