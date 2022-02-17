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Песков не нашел в графике Путина совместной с Лукашенко инспекции военных учений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В графике президента России нет совместной инспекции военных учений с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В графике Путина совместной инспекции нет. Хотя президенты могут договориться о чем угодно", - сказал Песков.

Его попросили прокомментировать сегодняшнее заявление Лукашенко о том, что они с Путиным совместно проинспектируют российско-белорусские военные учения "Союзная решимость".

Ранее 17 февраля Лукашенко, посмотрев на эти учения на полигоне Осиповичский, заявил о грядущей инспекции этих учений с Путиным. Он напомнил, что 18 и 19 февраля будет находиться в России, учения в эти дни будут еще продолжаться. Формат работы президентов проработает российская сторона, добавил он.

Лукашенко также пообещал, что 18 февраля он обсудит с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, и "как мы примем завтра решение, так и будет".

"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил белорусский лидер.

Песков на брифинге 17 февраля сказал журналистам, что сейчас нет речи о постоянном присутствии российских военных на территории Белоруссии.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Дмитрий Песков Союзная решимость

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