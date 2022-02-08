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Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики, сообщил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном во вторник в Киеве.

Ранее в феврале стало известно, что Еврокомиссия приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

Франция Украина Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

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