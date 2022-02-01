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Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия во вторник приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1,2 млрд, сообщило министерство финансов Украины.

"Первый транш в сумме EUR600 млн безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу ... договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ", - указывает Минфин.

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Ведомство уточнило, что решение Еврокомиссии должно быть дополнительно поддержано Советом ЕС и Европарламентом, после чего с Украиной будут заключены соответствующие Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение о возможности предоставления указанных льготных заемных средств.

Минфин напомнил, что макрофинансовая помощь предоставляется Украине для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономические процессы.

Как сообщалось, c 2014 года ЕС выделил Украине более EUR5 млрд в рамках пяти программ макрофинансовой помощи. Кроме того, Еврокомиссия вскоре начнет работу над долгосрочной и масштабной программой макрофинансовой помощи для поддержки приоритетных реформ в стране, в частности, в сферах верховенства права, энергетики и противодействия коррупции.

Еврокомиссия Украина

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