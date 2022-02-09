Что случилось этой ночью: среда, 9 февраля

Исследование детской вакцины "КовиВак", изъятие властями США украденных в 2016 году биткойнов, триумф Адель на премии Brit Awards 2022

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и "последствиях" для России в случае обострения ситуации.

- Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет. Зарегистрировать и разрешить вакцину могут уже летом 2022 года.

- Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд. Правоохранительные органы арестовали двух человек - Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств и в сговоре с целью обмана властей США.

- Минздрав РФ обязал оказывать плановую помощь детям и онкопациентам во время COVID. Также не будет приостановлена выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медпомощь и на санаторно-курортное лечение, добавили в пресс-службе минздрава РФ. Ранее во вторник правительство РФ утвердило изменения в программу обязательного медицинского страхования, позволяющие властям субъектов РФ приостанавливать оказание плановой медицинской амбулаторной помощи в периоды распространения коронавируса.

- Боррель не ждет полного прекращения поставок газа из России в ЕС. Однако он предупредил, что Европа может столкнуться с ситуацией, в которой объемы поставок снизятся.

- Адель стала триумфатором Brit Awards 2022. Она получила сразу три награды – музыкант года, песня года ("Easy On Me") и альбом года ("30").