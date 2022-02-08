В Белом доме заявили, что "воодушевлены" переговорами Путина и Макрона

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон воодушевлен недавними переговорами президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы воодушевлены любыми усилиями в области дипломатии", - заявила Псаки, комментируя недавние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в Москве.

Отвечая на вопрос о том, не означают ли частые контакты руководства РФ с европейскими лидерами, что США утрачивают роль лидера в переговорном процессе по безопасности в Европе, Псаки заявила, что это не так.

"Это совершенно неверно. Не согласна с этой точкой зрения", - сказала она.