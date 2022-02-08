В Кремле опровергли информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о том, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине.

"The Financial Times, конечно же, написала неверно", - сказал Песков журналистам.

"Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно", - подчеркнул Песков.

По его словам, "Франция является председательствующей в ЕС страной, Франция является членом НАТО, где Парижу не принадлежит лидерство". "В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?", - сказал представитель Кремля.

"Газета просто неверно написала", - заключил Песков.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Макрон заключили сделку для снижения напряженности в ситуации вокруг Украины. Президенты РФ и Франции, в частности, якобы договорились, что Россия не будет предпринимать новых военных инициатив в связи с Украиной.

Накануне, 7 февраля, Путин и Макрон провели переговоры в Кремле, которые продолжались более пяти часов.