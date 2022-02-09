РФ и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений "Союзная решимость-2022"

Минск планирует купить у РФ вооружение, которое задействовано в учениях

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Срок, к которому Россия и Белоруссия должны были создать группировки войск для совместных учений "Союзная решимость-2022", истёк в полночь на среду.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил ранее, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, в рамках которой пройдут эти манёвры, до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость-2022". Они пройдут на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны Североатлантического альянса и киевские власти заявляли о концентрации российских войск вблизи украинской границы и об угрозе российского вторжения.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ 1 февраля, подчеркнул, что на манёврах не превышаются параметры, установленные Венским документом 2011 года. Соответственно, Москва и Минск не были обязаны уведомлять иностранных партнёров об учениях, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности. Он сообщил, что манёвры состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.

По словам Шойгу, в ходе учений "будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подтвердил, что российские войска покинут Белоруссию после завершения учений.

"Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло. Речь идёт о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. Так он прокомментировал сообщения о том, что в ходе прошедших ранее переговоров глав РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Белоруссии 30 тыс. военнослужащих РФ после проведения учений в этой стране.

Ранее сообщалось, что в манёврах будут задействованы почти все Вооружённые силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует купить у России вооружение, которое задействовано в учениях "Союзная решимость-2022".