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Кремль пообещал вывести войска из Белоруссии после учений

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Никогда не шло речи о том, что российские войска, переброшенные в Белоруссию на учения, там останутся, по завершении маневров они вернулся в места постоянной дислокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать то, что 7 февраля Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести из Белоруссии после учений 30 тысяч российских военнослужащих.

"Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", - ответил Песков, но добавил, что конкретные даты вывода войск до сих пор не назывались.

Пескова также просили прокомментировать сообщения о том, что Путин в ходе переговоров с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины. "Я не слышал таких сообщений", - ответил он.

Белоруссия Дмитрий Песков Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин Украина

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