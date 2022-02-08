Кремль пообещал вывести войска из Белоруссии после учений

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Никогда не шло речи о том, что российские войска, переброшенные в Белоруссию на учения, там останутся, по завершении маневров они вернулся в места постоянной дислокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать то, что 7 февраля Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести из Белоруссии после учений 30 тысяч российских военнослужащих.

"Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", - ответил Песков, но добавил, что конкретные даты вывода войск до сих пор не назывались.

Пескова также просили прокомментировать сообщения о том, что Путин в ходе переговоров с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины. "Я не слышал таких сообщений", - ответил он.