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В Конгрессе США одобрили финансирование правительства до 11 марта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила временное продление финансирования правительства до 11 марта 2022 года. Трансляцию с заседания вёл телеканал C-SPAN.

Действие предыдущего документа истекает 18 февраля.

В поддержку высказались 272 законодателя, против выступили 162 конгрессмена. Теперь документ должен утвердить Сенат Конгресса, а затем - на подпись президенту США Джо Байдену.

Если документ не будет утвержден к дате окончания действия предыдущей резолюции, то есть к 18 февраля, США может грозить новый "шатдаун" (government shutdown) - приостановка работы правительства.

В последний раз такое произошло при 45-м президенте США Дональде Трампе 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли на 35 дней в вынужденный отпуск.

США Конгресс США

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