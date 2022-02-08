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В Киеве не увидели отвода российских войск от украинской границы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия не демонстрирует никаких усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины, считает министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим сейчас никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий России заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы", - сказал Кулеба на совместной с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии пресс-конференции в Киеве во вторник.

Министр отметил, что Украина готовится к любым сценариям.

"Чрезвычайно важно, что мы имеем поддержку наших друзей и партнеров, в частности, из Чехии, Австрии, Словакии, в дипломатическом сдерживании РФ. Я очень благодарен за заявления о будущих санкциях ЕС, это все меры сдерживания РФ. Также мы благодарны за поддержку и укрепление украинской обороны. Это тоже меры сдерживания России, потому что лучшее сдерживание России - это сильная Украина", - добавил Кулеба.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что на границах Украины "сосредоточено 125 тысяч российских военных".

Дмитрий Кулеба Украина

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