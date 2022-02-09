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Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Россию и на Украину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на президентских выборах 2022 года от "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что Россия не будет нападать на Украину, а президент Эмманюэль Макрон в своем дипломатическом турне в Москву и Киев ничего не добился для урегулирования украинского кризиса.

"Я не верю в российское вторжение на Украину. Я вовсе не верю в то, что Россия желает завоевать Украину", - заявила лидер французской правой партии в среду в эфире радиостанции Europe 1.

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По ее мнению, оказанный Макрону президентом Путиным прием был "таким холодным, что этого нельзя было не заметить".

"Эммануэль Макрон прибыл (в Россию и на Украину) не как французский президент, а как мелкий порученец НАТО и Европейского союза", - сказала Ле Пен.

Комментируя утверждение президента Франции, что он "добился того, чтобы не было ухудшения и эскалации", французский политик заявила: "Беда только в том, что это ложь, которую Кремль тут же опроверг".

В своем комментарии к этим словам Europe 1 поясняет, что Ле Пен имела в виду уточнение официального представителя российского президента, который счёл такую оценку итога визита "неверной", и отметил, что встреча заложила основы продолжения работы по украинской теме.

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Кандидат в президенты полагает, что дипломатические отношения между Францией и Россией "чрезвычайно плохие в течение многих лет". Такая напряженность в отношениях сторон, по словам Ле Пен, связана с участием Франции в интегрированном командовании НАТО, откуда она желает вывести страну.

"Франция больше не выглядит арбитром, каким она всегда была (...), и я хотела бы, чтобы она снова стала им именно перед лицом напряженности, которая может возникнуть", - объяснила политик.

Она назвала катастрофическим "международный итог" деятельности Макрона на посту президента и считает, что в качестве президента Франции могла бы выстроить хорошие отношения с Россией.

Ле Пен верит в то, что украинский "кризис может стать опасным", и ситуация "плохо обернётся".

В украинском кризисе она видит "отчасти кубинский кризис наоборот". "В кубинский кризис, если помните, было то же самое: Соединенные Штаты не хотели быть в досягаемости стрельбы (ракет), и это стало причиной кризиса. Думаю, что Соединенные Штаты должны поступить так, чтобы не допускать провокаций, влекущих эту холодную войну сдерживания", - сказала Ле Пен.

Она также объяснила присутствие российских военных сил и средств на украинской границе тем, что Запад в свое время нарушил устные договоренности с Россией о нерасширении НАТО на восток.

Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Франция Россия

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