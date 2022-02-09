В Кремле оценили итоги визита Макрона на Украину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В итогах визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину есть позитивные сигналы, например, по вопросу Минских соглашений, но Москва не услышала слов о готовности Киева выполнить то, что он давно должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги визита Макрона в Киев.

"Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Накануне, 8 февраля, Макрон прибыл на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.