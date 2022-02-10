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В Новой Зеландии задержаны 120 участников протеста против ковид-вакцинации

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В столице Новой Зеландии полицейские задержали 120 протестующих, которые третий день стоят лагерем у здания парламента, добиваясь отмены обязательной вакцинации и ковид-ограничений, пишет The New Zealand Herald со ссылкой на заявление суперинтенданта полиции Веллингтона Корри Парнелла.

В четверг в первую половину дня полицейские пытались оттеснить протестующих дальше от парламента, в 16:30 по местному времени (6:30 по Москве) полиция отошла на прежние позиции под радостные крики толпы. Территория рядом с парламентом формально закрыта для входа, однако там остаются сотни людей. Парнелл назвал эту акцию "оккупай" беспрецедентной для Новой Зеландии.

Задержанные не были арестованы, им вменили нарушение границ чужого владения или преграждение проходов, позднее им придется явиться в суд. Если они получат от суда запрет на нарушение границ владения, им нельзя будет вернуться на территорию парламента, полиция будет за этим следить.

Пока протесты и противостояние с полицейскими проходит без жестких столкновений. Пострадали два сотрудника полиции: одному в лицо распылили неизвестное вещество, когда он зашел в толпу, второй получил царапины, отметил Парнелл. В связи с этими инцидентами обвинений никому не предъявлено.

Суперинтендант признал право людей на мирный протест, но добавил, что уже были заметены случаи, когда действия демонстрантов мешали местным магазинам и сервисам и просто прохожим. Кроме того, от протестующих полиция пытается добиться, чтобы они не парковались в неположенном месте.

Для усиления контроля за акцией, которую сами протестующие называют "Марш 2022" (Convoy 2022)" и сравнивают протестом канадских дальнобойщиков, в Веллингтон стянуты еще 150 полицейских в дополнение к местным 900.

В Новой Зеландии привиты от коронавируса 94% населения в возрасте от 12 лет. Вакцинация обязательна для ряда профессий, которые предполагают контакты с людьми.

Новая Зеландия Веллингтон коронавирус Корри Парнелл

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