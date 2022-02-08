У парламента Новой Зеландии пешеходы и грузовики протестуют против ковид-мер

Их вдохновил опыт канадских дальнобойщиков

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Веллингтоне 8 февраля тысячи людей со всей Новой Зеландии собрались на площади у парламента страны, чтобы выразить протест против сохраняющихся в стране ковид-ограничений и требований обязательной вакцинации, пишет The New Zealand Herald.

Среди протестующих есть водители грузовиков со своими машинами, а также люди в "домах на колесах". Протестующих вдохновил пример канадских дальнобойщиков, которые с конца января протестуют в Оттаве против ограничений для не привитых от коронавируса.

Новозеландские демонстранты заявили, что останутся на площади по меньшей мере на несколько дней. Ежедневно они планируют проводить митинги. Некоторые заявляют, что не уйдут из центра столицы до тех пор, пока не будут отменены все ограничения. Многие протестующие не носят маски. На плакатах у них призывы к свободе. Их акция называется "марш за свободу".

Премьер-министр Джасинда Ардерн уже сказала журналистам, что участники акции не выражают мнение большинства населения. Напротив, по ее словам, "большинство новозеландцев сделали все, что могли, чтобы обезопасить друг друга", цитирует Guardian. Она также предупредила, что с уходом "омикрона" пандемия не закончится и что стране нужно подготовиться к новым мутациям коронавируса.

В управлении дорожной полиции Веллингтона заявили, что полицейские следят за демонстрантами, но признают их право на публичное выражение протеста. Хотя акция создала помехи транспорту, других нарушений порядка и инцидентов полиция не заметила. Пока обходится без задержаний.

Масочный режим на улицах в Новой Зеландии снова ввели в январе после появления на островах первых случаев заражения "омикроном". Из-за ужесточения ограничений премьер-министр Ардерн в январе отменила собственную свадьбу.

Правительство страны только в начале февраля объявило о поэтапном открытии границ, которые были закрыты два года ради борьбы со ввозом COVID-19. С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 18 253 случая заражения коронавирусом, умерли 53 заболевших.