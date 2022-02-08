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У парламента Новой Зеландии пешеходы и грузовики протестуют против ковид-мер

Их вдохновил опыт канадских дальнобойщиков

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Веллингтоне 8 февраля тысячи людей со всей Новой Зеландии собрались на площади у парламента страны, чтобы выразить протест против сохраняющихся в стране ковид-ограничений и требований обязательной вакцинации, пишет The New Zealand Herald.

Среди протестующих есть водители грузовиков со своими машинами, а также люди в "домах на колесах". Протестующих вдохновил пример канадских дальнобойщиков, которые с конца января протестуют в Оттаве против ограничений для не привитых от коронавируса.

Новозеландские демонстранты заявили, что останутся на площади по меньшей мере на несколько дней. Ежедневно они планируют проводить митинги. Некоторые заявляют, что не уйдут из центра столицы до тех пор, пока не будут отменены все ограничения. Многие протестующие не носят маски. На плакатах у них призывы к свободе. Их акция называется "марш за свободу".

Премьер-министр Джасинда Ардерн уже сказала журналистам, что участники акции не выражают мнение большинства населения. Напротив, по ее словам, "большинство новозеландцев сделали все, что могли, чтобы обезопасить друг друга", цитирует Guardian. Она также предупредила, что с уходом "омикрона" пандемия не закончится и что стране нужно подготовиться к новым мутациям коронавируса.

В управлении дорожной полиции Веллингтона заявили, что полицейские следят за демонстрантами, но признают их право на публичное выражение протеста. Хотя акция создала помехи транспорту, других нарушений порядка и инцидентов полиция не заметила. Пока обходится без задержаний.

Масочный режим на улицах в Новой Зеландии снова ввели в январе после появления на островах первых случаев заражения "омикроном". Из-за ужесточения ограничений премьер-министр Ардерн в январе отменила собственную свадьбу.

Правительство страны только в начале февраля объявило о поэтапном открытии границ, которые были закрыты два года ради борьбы со ввозом COVID-19. С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 18 253 случая заражения коронавирусом, умерли 53 заболевших.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Веллингтон коронавирус Джасинда Ардерн МВД Канада Оттава

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