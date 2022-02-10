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В Луганске сообщили об отказе главы ОБСЕ приехать в ДНР и ЛНР из-за нехватки времени

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау не принял предложение самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик посетить ЛНР и ДНР, сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

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"Офис председателя ОБСЕ дал отрицательный ответ в связи с отсутствием времени", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном по итогам заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Для руководства ОБСЕ важно учитывать только позицию Киева, а всесторонняя и объективная оценка ситуации на Донбассе не вписывается в концепцию "европейской безопасности", - предположил Дейнего.

Накануне посольство Польши в Киеве сообщило, что Рау на этой неделе посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

ОБСЕ Донбасс Збигнев Рау

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