В ДНР сочли, что работа СММ ОБСЕ будет парализована в случае отзыва США своих наблюдателей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В случае отзыва Вашингтоном американцев из миссии ОБСЕ на Украине, Донбасс может покинуть существенная часть наблюдателей, работа Спецмониторинговой миссии в регионе будет парализована, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Количество наблюдателей СММ ОБСЕ пропорционально сумме, внесённой в организацию, а американцы внесли в прошлом марте больше всех. Из этого вытекает, что если Вашингтон отзовёт своих граждан из ОБСЕ в Донбассе, это будет их существенная часть. Работа миссии может быть просто парализована", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомлённый источник в Донецке.

В связи с этим, как сообщил источник, в Донецке опасаются, что резкое сокращение количества наблюдателей за счёт отзыва американских граждан из состава ОБСЕ на Украине, позволит Вашингтону "подвергать сомнению любые события, происходящие на линии соприкосновения", ссылаясь на якобы отсутствие объективных данных.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США на фоне кризиса вокруг Украины намерены отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ, которые находятся в стране.