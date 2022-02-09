Председатель ОБСЕ посетит Украину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук, сообщили в посольстве Польши в Киеве.

"Разговоры будут сосредоточены на текущих событиях на Украине, мероприятиях, предпринимаемых для деэскалации и разрешения продолжающегося кризиса при поддержке ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также глава польской дипломатии встретится со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе (TCG), председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (SMM) и координатором проектов ОБСЕ на Украине. Кроме того, он проведет встречу с главой Офиса Международного Комитета Красного Креста и резидентом-координатором Управления ООН по координации гуманитарной помощи на Украине.

В сообщении подчеркивается, что 11 февраля министр Рау посетит восток Украины, где ознакомится с текущей гуманитарной ситуацией в пострадавших от конфликта территориях.