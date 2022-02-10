Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз Фото: Jane Barlow-WPA Pool/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В четверг утром у принца Уэльского Чарльза был диагностирован коронавирус, сообщается в твиттере на официальной странице наследника британского престола и его супруги.

После получения положительного результата теста на COVID-19 73-летний принц Чарльз самоизолировался.

Это не первый раз, когда у принца Уэльского выявляют коронавирус: о положительном тесте сообщалось в марте 2020 года. Его жена герцогиня Корнуолльская Камилла тогда также также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета тогда отправилась на самоизоляцию в замок Балморал в Шотландии.

В феврале 2021 года сообщалось, что принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.