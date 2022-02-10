Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выписался из больницы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который недавно, по его собственной оценке, заболел COVID-19, сообщил, что выписался из больницы.

В твиттере он опубликовал свое фото в домашней обстановке и написал: "Дома. Норм. Будем жить". Он также поблагодарил своих подписчиков за поддержку и добрые слова. В инстаграме он также поблагодарил врачей, медсестер и санитарок за заботу и теплое отношение.

О госпитализации Ройзман сообщил 3 февраля. Он отметил, что у него тест на коронавирус был отрицательным, но иллюзий о диагнозе у него не было.

В первый раз коронавирусной инфекцией политик переболел в июне 2020 года, тогда тоже ему потребовалась госпитализация.