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В Москве заподозрили США в планах возобновить гражданскую войну в Афганистане

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Силы сопротивления в Панджшере не способны изменить баланс сил в Афганистане, США используют их в попытке возобновить гражданскую войну в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Афганистан во власти талибов

"Они (силы сопротивления - ИФ) попрятались на базах в горах Панджшера. Да, они наносят партизанские уколы и удары по талибской (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) администрации Панджшера, но это не способно изменить баланс сил в этой стране", - сказал Кабулов в интервью "Интерфаксу".

Москва обращает внимание на то, что сопротивление талибскому режиму пытаются "оседлать" американцы, пока "руками таких одиозных личностей как Эрик Принс (основатель американской ЧВК Blackwater - ИФ), который, как сообщали СМИ, встречался с сыном покойного Ахмад Шаха Масуда, Ахмадом Масудом", отметил он.

"Нам не известно, до чего они договорились, но нам понятна логика мышления американцев. Чтобы наказать талибов за то, что американцы им проиграли, ничего лучшего американцы не придумали, как поддержать любую военно-политическую силу в Афганистане, чтобы она возобновила гражданскую войну в этой стране, в этот раз уже получится чисто на этнической почве, и таким образом показать талибам, что Америку надо слушать и подчиняться ей", - добавил российский дипломат.

Кроме того, по его словам, США рассчитывают в случае возобновления гражданской войны "сказать талибам: вот видите, вам нужна американская помощь - дайте нам базы, мы разместимся и будем гарантировать вашу безопасность".

"Это примитивно, тупо, но что делать. Умнее не умеют", - сказал Кабулов.

Панджшер Афганистан Талибан МИД РФ Замир Кабулов

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