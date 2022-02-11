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Младший брат Назарбаева перечислил в фонд "Народу Казахстана" 1 млрд тенге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Благотворительный казахстанский фонд "Саликалы Урпак", основателем которого является младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев, перечислил 1 млрд тенге (более $2,33 млн) в фонд "Народу Казахстана".

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"От имени коллектива и руководства фонда "Саликалы Урпак" приносим искренние соболезнования жертвам трагического января (беспорядков в январе 2022 года - ИФ). В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании мажилиса 11 января, поручил создать общественный фонд "Народу Казахстана". Это поручение последовало после того, как мирные митинги в Казахстане переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению по вопросам обеспечения сверх мер господдержки в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказанию помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Болат Назарбаев

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