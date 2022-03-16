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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

Токаев предложил запретить родственникам президента занимать высокие посты

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить в Конституции страны запрет для ближайших родственников президента занимать высокие посты на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Он высказал это предложение в послании к народу страны.

Также президент высказал ряд предложений по переобустройству политической системы, главным из которых был назван переход от суперпрезидентской республики к президентской с сильным парламентом. Он также предложил приостанавливать членство глав государства в партии на время действия их президентских полномочий.

"Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно", - отметил он и предложил отходить от этой практики.

После январских беспорядков в городах Казахстана все три зятя и племянник Нурсултана Назарбаева оставили высокие должности в госкомпаниях и госструктурах. Старшая дочь Назарбаева Дарига перестала появляться в мажилисе, как говорилось, из-за коронавируса и необходимости затем восстановить здоровье, а в марте сложила полномочия депутата палаты. В январе Дарига Назарбаева была выведена из политсовета правящей партии, а ее отец лишился пожизненного поста руководителя Совбеза Казахстана, его сменил Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Нут-Отан

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