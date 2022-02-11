В Белоруссии объяснили блокировку российского издания TJ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве информации Белоруссии назвали причины блокировки российского издания TJ.

"В связи с поступающими запросами от СМИ Министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Распространение указанной информации запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ", - сообщили в белорусском Мининформе.

Ранее в TJ заявили, что не знают причины блокировки. "Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии", - сообщил главред издания Сергей Звезда.

TJ (ранее TJournal) - российское интернет-издание и агрегатор новостей, основанное в июне 2011 года. Пишет о технологиях, соцсетях, законодательстве и гаджетах.