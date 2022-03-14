Роскомнадзор начал блокировку издания TJ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал издание TJ в России по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о происходящем на территории Украины, сообщает издание.

"Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ", - говорится в сообщении на сайте издания.

9 февраля TJ был заблокирован на территории Белоруссии. В министерстве информации республики заявили, что это было сделано в связи с размещением на ресурсе "информации, признанной решением суда экстремистскими материалами".

TJ (ранее TJournal) – российское интернет-издание и агрегатор новостей, основанное в июне 2011 года.