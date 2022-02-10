Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российское интернет-издание TJ заблокировано на территории Белоруссии по решению министерства информации страны.

"TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии", - сказал главный редактор издания Сергей Звезда, чьи слова приводятся на сайте издания.

О блокировке сайта изначально сообщили пользователи. По их информации, сайт стал недоступен 9 февраля на сетях МТС и "Белтелеком", сообщили в TJ.

По данным белорусских СМИ, 9 февраля сайт добавили в список блокировки по решению министерства информации.

TJ (ранее TJournal) - российское интернет-издание и агрегатор новостей, основанное в июне 2011 года. Издание пишет о технологиях, соцсетях, законодательстве и гаджетах.