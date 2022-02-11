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Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга
Здание компании "Молдовагаз" в Кишиневе
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну выразил надежду, что разногласия по поводу проведения аудита исторического долга перед "Газпромом" будут преодолены; в то же время он выразил сожаление в связи с недружественной позицией российской компании.

"Тендер по отбору аудитора объявлен. Возможно, компания-победитель не уложится в оговоренные ранее сроки - до 1 мая. Времени осталось мало. Мы будем обсуждать этот вопрос и на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (между Молдавией и Россией - ИФ), и в рамках Наблюдательного совета "Молдовагаз" с участием представителей "Газпрома". При наличии доброй воли, в духе сотрудничества, сроки проведения аудита могут быть продлены", - заявил Спыну в пятницу на телеканале TV8.

В то же время он выразил сожаление в связи с действиями "Газпрома".

"В последние месяцы мы видим недружественное отношение со стороны "Газпрома". Все знают об угрозах в прекращении подачи газа в случае небольшой задержки авансовых платежей. Такого никогда раньше не было, хотя положение в договоре существует с 2006 года", - сказал Спыну.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в начале этой недели "Газпром" заявил, что "односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаз" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 г.".

"Представители правительства Молдавии сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения "Газпрома", ранее направленные молдавской стороне. Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаз". Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом "Молдовагаз"", - отмечается в заявлении "Газпрома".

Согласно протоколу, подписанному Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером 29 октября 2021 г., молдавская сторона должна провести независимый аудит долга "Молдовагаз" (отчет аудита должен быть согласован на уровне наблюдательного совета), чтобы до 1 мая 2022 г. "Молдовагаз" и "Газпром" смогли подписать соглашение об урегулировании задолженности. В конце декабря правительство решило объявить тендер для получения аудиторских услуг, но процесс пока не начался.

Андрей Спыну Молдавия Газпром Молдовагаз

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