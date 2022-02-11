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"Молдовагаз" заявил, что заплатил "Газпрому более трети суммы текущих платежей за газ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" заплатила "Газпрому" более одной трети суммы текущих платежей за газ, написал председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в пятницу в своем телеграмм-канале.

"В первых числах февраля (с учетом сегодняшнего дня) АО "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" около $35 млн за текущие поставки природного газа. С учетом условий оплаты осталось выплатить около $61 млн", - отметил Чебан.

По его словам, это возможно "в случае выполнения контрактных обязательств всеми потребителями, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, а также выплаты бюджетных компенсаций".

Глава компании не уточнил, речь идет о поставках за январь или об авансовом платеже за февраль в размере 50% потребления за месяц. Согласно договору с "Газпромом" , и то, и другое "Молдовагаз" обязана оплатить до 20 января.

Накануне "Молдовагаз" выступил с обращением к потребителям, попросив "своевременно оплатить полученные счета-фактуры за текущее потребление газа".

"Это позволит АО "Молдовагаз" выполнить финансовые контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" и таким образом обеспечить непрерывную поставку газа в Молдавию. Крайний срок оплаты истекает 15 февраля для небытовых, и 20 февраля для бытовых потребителей", - отмечала компания.

Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, чтобы в срок сделать авансовые платежи. В связи с этим парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения, он действует до 20 марта.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, оговоренной в контракте. В ноябре 2021 года цена составляла $450, в декабре - $550, в январе - $647, в феврале - $564 за 1 тыс. кубометров. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом, с 1 января, еще на 40%.

Молдовагаз Газпром Молдавия

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