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В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну намерен продолжить переговоры с "Газпромом" об аудите долга "Молдовагаза".

При этом согласно пункту 5 протокола между правительством Молдавии и "Газпромом", подписанного в октябре 2021 года, аудит долга проводит молдавская сторона, что означает - миноритарный акционер - Молдавия. В связи с этим Агентство публичной собственности Молдавии уполномочили выполнить нужные процедуры, написал Спыну в своем телеграм-канале.

"Эту информацию довели до сведения мажоритарного акционера - "Газпрома", который вопреки договоренностям созвал единоличное заседание наблюдательного совета для утверждения документации по аудиту", - отметил Спыну.

Претензии "Газпрома"

Ранее "Газпром" заявил, что молдавская сторона в одностороннем порядке, без учета мнения газового концерна, назначила аудитора долга республики за газ. "Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года", - отмечала российская компания.

Назначенное на 2 февраля 2022 года заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" не состоялось по причине неявки представителей правительства Молдавии. Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года.

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"Вместо этого представители правительства Республики Молдова сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения ПАО "Газпром", ранее направленные молдавской стороне", - сообщил "Газпром".

"Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО "Молдовагаз" за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз", - заявлял "Газпром".

Аудит долга Молдавии перед "Газпромом"

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно протоколу, который правительство Молдавии подписало с "Газпромом", будет проведен аудит исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом". По подсчетам "Газпрома", этот долг с учетом пени составляет $709 млн. Молдавская сторона считает эту сумму сильно завышенной. Стороны договорились, что международная компания проведет аудит долга.

Результаты аудита должны быть утверждены на заседании наблюдательного совета "Молдовагаз" в мае 2022 года.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компании, у правительства Молдавии - 35,33% акций, еще 13,44% акций - у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, оставшиеся 1,23% акций у миноритариев физических и юридических лиц.

Андрей Спыну Молдавия Газпром Молдовагаз

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