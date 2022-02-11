Нидерланды, Британия и Япония посоветовали своим гражданам покинуть Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов призвали подданных королевства как можно скорее покинуть территорию Украины из соображений безопасности, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Похожую рекомендацию также распространил МИД Великобритании.

"МИД Великобритании рекомендует не совершать поездки на Украину. Британские подданные, находящиеся на Украине, должны уехать оттуда сейчас же, пока доступны коммерческие авиарейсы", - приводят британские СМИ рекомендацию ведомства.

Ранее в пятницу МИД Японии также опубликовал рекомендацию, в которой призвал сограждан уехать из Украины незамедлительно. Согласно данным Nikkei Asia, на Украине в настоящее время может находиться около 150 японцев.

Между тем, The Korea Herald сообщает, что в МИД Южной Кореи в свою очередь решили запретить поездки своим гражданам на Украину и призвали уже находящихся там граждан как можно скорее покинуть украинскую территорию. Кроме того, ведомство объявило, что с воскресенья Украина будет объявлена как страна четвертой – наивысшей по опасности – категории.

Газета Jerusalem Post сообщает, что на фоне напряженной обстановки между Украиной и РФ МИД Израиля призывает сограждан пока что не посещать Украину. Израильтянам, уже находящимся на украинской территории, советуют воздержаться от поездок в районы, считающиеся наиболее опасными. Израильских дипломатов на Украине министерство просит вывезти свои семьи из районов, которые могут представлять наибольшую опасность.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну.