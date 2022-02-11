Гражданам Латвии рекомендовали покинуть Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей Латвии, находящихся на Украине, в ближайшее время покинуть ее.

Как сообщили агентству BNS в Коммуникационной группе МИД, такая рекомендация дана с учетом серьезной угрозы безопасности Украины со стороны России и вероятности обострения ситуации на границе России с Украиной.

Для выезда МИД рекомендует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО. Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, принимая во внимание актуальную информацию.

МИД призывает сейчас не ездить на Украину. Кроме того, министерство рассылает оповещение о ситуации в виде текстовых сообщений всем абонентам мобильной связи, зарегистрированным в Латвии, которые в настоящее время находятся на Украине.

Министерство сообщает, что посольство Латвии работает в усиленном режиме.