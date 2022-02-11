Страны Балтии запросили у Белоруссии объяснения по поводу концентрации войск

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Литва, Латвия и Эстония попросили у властей Белоруссии объяснений по поводу необычной концентрации вооруженных сил. Об этом сообщило в пятницу агентству BNS литовское внешнеполитическое ведомство.

"Балтийские страны представили Беларуси вопросы о необычной концентрации вооруженных сил для учений на территории Беларуси, численности участвующих в учениях военнослужащих России и Беларуси, задействованной военной технике и планирующемся возвращении воинских подразделений на места их обычной дислокации", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Вопросы отправлены в среду, 9 февраля, Белоруссия обязана дать ответы до пятницы, 11 февраля. "Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений", - сказал глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

"Нежелание прозрачно и в соответствии со взятыми международными обязательствами предоставить информацию о военных учениях и размещении российских военных в Беларуси вызывает законную обеспокоенность в связи с агрессивными намерениями России и Беларуси", - добавил Ландсбергис.

Как сообщается, страны Балтии воспользовались предоставляемой Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности возможностью активировать механизм снижения риска из III раздела этого документа в связи с необычной военной деятельностью.

Механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ предназначен для обеспечения консультаций и сотрудничества между странами с целью снижения военных рисков, обеспечения прозрачности, предотвращения военных инцидентов.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость-2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением, продлятся до 20 февраля.

В Москве и Минске ранее заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве сказали, что у России агрессивных планов в отношении Украины нет.