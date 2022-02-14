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ОБСЕ проведет 15 февраля запрошенную Киевом встречу о ситуации у границ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Польша, которая председательствует в ОБСЕ, назначила на 15 февраля встречу для обсуждения активности российских войск, созвать которую просила Украина. Об этом польское председательство в ОБСЕ сообщило в твиттере.

"Украина обратилась к польскому председательству в ОБСЕ с просьбой провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью. Встреча будет созвана во вторник, в соответствии с Венским документом", - говорится в твите.

О запросе на проведение такой встречи 13 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Киев 11 февраля объявил, что официально применил механизм уменьшения опасности, предусмотренных разделом Венского документа. Как говорил тогда Кулеба, МИД Украины запросил у Москвы "детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины". Ссылаясь на положения Венского документа, он отметил, то в Киеве в течение 48 часов ждут от российской стороны информации о районах проведения военных действий, о сроках их завершения и об участвующих в них подразделениях и военной технике.

Два дня спуста Кулеба отметил, что ответа на этот запрос на поступило. В качестве следующего шага Украина попросила созвать встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского договора для обсуждения усиления и перемещения российских войск у границ Украины.

Киев МИД Украина Дмитрий Кулеба Польша ОБСЕ

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